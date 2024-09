Thomas Gottschalk: «Stefan Raab kommt zurück - ich verabschiede mich»

«Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur»

Auf seiner Instagramseite verkündete Thomas Gottschalk am 16. September: «Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich! Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche.» Weiter führte er aus: «Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut, wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden.»