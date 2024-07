Thomas Gottschalk teilt ein seltenes Familienfoto mit Enkeln

Auch der ehemalige «Wetten, dass..?»–Moderator Thomas Gottschalk (74) betreibt seit über einem Jahr einen Instagram–Account. Mit Einblicken in sein Privatleben hält sich der 74–Jährige in dem sozialen Netzwerk allerdings eher zurück, postet grösstenteils Pärchenbilder mit seiner Verlobten Karina Mross. Jetzt aber hat Gottschalk seine über 100.000 Follower mit einem Familienfoto in Ekstase versetzt.