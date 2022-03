Thomas Gottschalk trifft als Synchronsprecher auf die Minions

Darum geht es

«Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss» erzählt die Vorgeschichte der bislang erschienenen Filme. Die Handlung trägt sich in den 1970er Jahren zu, Gru ist gerade einmal zwölf Jahre alt. Dennoch ist er fest entschlossen, der grösste Schurke der Welt zu werden - mit zunächst mässigem Erfolg. Doch dann lernt er die hyperaktiven Minions kennen und gemeinsam schmieden sie am Masterplan. Dumm nur, dass Gru kurz darauf entführt wird und es an seinen schusseligen Gehilfen liegt, ihn zu befreien.