Thomas Gottschalk: TV-Abschiedsshow soll er als Gast geniessen

RTL hat zumindest in seiner Programmankündigung bekannt gegeben, dass es am 13. Dezember um 20:15 Uhr eine weitere Ausgabe der Spielshow in anderer Konstellation geben wird. «Nie passte der Sendungstitel besser als diesmal, denn mit dieser Live–Show beginnt eine neue Ära», heisst es in der Ankündigung. Demnach werde sich das Showprinzip nicht ändern und «hochkarätige Prominente» werden erneut auf «abenteuerliche Spiele, überraschende Promi–Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen» treffen. «Alles Weitere zum nächsten Kapitel erfährt man erst in dieser Show», lässt der Sender genauere Details noch offen.