Thomas Gottschalk über «Wetten, dass..?»-Aus: «Ich bin kein Opfer»

Am kommenden Samstag, dem 25. November 2023, ist es endgültig so weit: Thomas Gottschalk (73) wird zum allerletzten Mal die ZDF–Kultshow «Wetten, dass..?» moderieren. In einem grossen Interview mit der «Bild»–Zeitung spricht der Entertainer nun vorab über seine Gedanken zu seinem letzten Auftritt vor dem legendären «Wetten, dass..?»–Sofa. Auch wenn er mittlerweile zweimal nach vorherigen Rücktritten zurückgekehrt war, sei er sich nun sicher. Doch auch hier gibt es Parallelen, wie Gottschalk bestätigt: