Thomas Gottschalk und Frank Elstner diskutieren «Niveauverlust» im TV

In einem Doppelinterview, für das die Zeitschrift «Bunte» die beiden TV-Legenden Thomas Gottschalk (72) und Frank Elstner (81) an einen Tisch brachte, liess vor allem Gottschalk kein gutes Haar an der neuesten Generation der Fernsehmacher. Seiner Ansicht nach hatten auch die Show-Kandidaten in früheren Zeiten wesentlich mehr zu bieten als heute.