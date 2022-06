Thomas Gottschalk und Mike Krüger feiern 40 Jahre «Die Supernasen»

1982 kam mit «Piratensender Powerplay» der erste Teil ins Kino: Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) haben am vergangenen Freitag in Velden am Wörthersee das 40. Jubiläum der Filmreihe «Die Supernasen» gefeiert. Wie der österreichische «Kurier» berichtet, waren neben Gottschalks Partnerin Karina Mross und Krügers Ehefrau Birgit auch Promi-Gäste wie die Sänger Andreas Gabalier (37) und Heino (83) oder Schauspieler Ottfried Fischer (68) geladen.