Thomas Gottschalk und «Wetten, dass..?»: Ich habe fertig!

Auch Gottschalks Wetteinsätze, wenn er mal wieder eine Saalwette verloren hatte, werden in Erinnerung bleiben: Er ging als Nikolaus in ein Bordell, liess sich von Kopf bis Fuss in Senf eintunken oder stieg im Januar 2007 in einem giftgrünen Borat–String in den eiskalten Bodensee.