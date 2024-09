Thomas Gottschalk: Vor Trennung von Thea plagten ihn «Gewissensnöte»

Mike Krüger log sogar seine Ehefrau an

Wie loyal Mike Krüger in dieser für Gottschalk so schweren Zeit seinem langjährigen Freund gegenüber war, lässt der 72–Jährige in der neuesten Folge des «Supernasen»–Podcasts auch durchblicken. Nicht mal Ehefrau Birgit war demnach in seine Gespräche mit Gottschalk eingeweiht. Erst durch die Medien, und nicht von ihrem wohlinformierten Ehemann, erfuhr sie von der Trennung.