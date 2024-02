Thomas Gottschalk weist «Tatscher»-Vorwurf zurück

Hat Thomas Gottschalk (73) in seiner Zeit als «Wetten, dass..?»–Moderator weibliche Gäste unsittlich berührt? Seine Kritiker werfen ihm immer wieder vor, Stars wie Kylie Minogue (55) und Co. betatscht zu haben. Der Entertainer kann diese Vorwürfe nicht mehr hören. «Ich bin langsam genervt, muss ich ehrlich sagen, von diesen ewigen Vorwürfen, dass ich der Urvater der ‹Toucherei› im Fernsehen war», erklärt der Kult–Entertainer mit deutlichen Worten in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts «Die Supernasen» (bei RTL+) mit Kollege Mike Krüger (72).