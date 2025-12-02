Thomas Gottschalks Sohn Roman: «Ich bin stolz auf meinen Vater»

Roman Gottschalk: «Wir sind für ihn da»

Sohn Roman (43), der aus Gottschalks Ehe mit Ex–Frau Thea Gottschalk (79) hervorging, hat sich in einer Instagram–Story zu Wort gemeldet. «Ich bin stolz auf meinen Vater, dass er seine Krebsdiagnose ins Öffentliche gebracht hat», schrieb er. «Ich weiss, das war nicht leicht für ihn.» Zudem bedankte er sich «für all die lieben Nachrichten. Meine Familie und ich sind für ihn da, während er sich auf seine Gesundheit konzentriert.» Ehefrau Melissa Gottschalk bedankte sich in einer eigenen Instagram–Story ebenfalls bei den Menschen, die sich gemeldet hätten und für die «lieben Worte».