Thomas Gottschalks «Wetten, dass..?»-Abschied: So reagieren die Promis

Eine kleine Namensverwechslung, Traum–Einschaltquoten und prominente Gäste wie Helene Fischer (39), Cher (77) oder Take That: Die letzte «Wetten, dass..?»–Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73) ist Geschichte – und deutsche Prominente erinnern mit bewegenden Social–Media–Posts an die scheidende Show–Legende.