Thomas Hitzlsperger über Coming-outs während WM: «Fände es toll»

Die umstrittene WM in Katar

Die Weltmeisterschaft in Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember statt. Seit der Vergabe hagelt es Kritik, da dem arabischen Land unter anderem Verstösse gegen die Menschenrechte vorgeworfen werden. Es mangelt zudem an Frauenrechten und ausländische Arbeiter werden laut Amnesty International ausgebeutet. Homosexualität ist in Katar verboten und wird mit Gefängnis bestraft. Das WM-Gastgeberland hat in den letzten Wochen immer wieder versichert, dass alle Menschen während der Weltmeisterschaft willkommen seien.