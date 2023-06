Thomas Kretschmann verrät: So «mega süss» ist Harrison Ford am Set

Hat man als Deutscher in US-Produktionen die Rolle als Nazi gepachtet?

Kretschmann: Früher, als ich angefangen habe mit der Schauspielerei, habe ich in Frankreich den ersten Film mit Patrice Chéreau gedreht. Und da dachte ich so: Jetzt geht‹s international los. Doch dann kamen so ein paar Nazi-Angebote, also ›Stalingrad‹. Da habe ich zu Patrice Chéreau gesagt: ›So was mache ich nicht mehr.‹ Er entgegnete: ›Na ja, viel Spass, Thomas. Bei deiner Herkunft, im internationalen Kino... Wenn du das nicht machst, brauchst du auch gar nichts mehr zu machen.'