Thomas Markle startet YouTube-Kanal und giftet gegen Meghan und Harry

In der Klage geht es um die Schadensersatzsumme von 75.000 US-Dollar (knapp 70.000 Euro). Samantha behauptet, Meghan habe sowohl in dem von ihr und Harry autorisierten Buch «Finding Freedom» als auch im legendären Fernsehinterview mit Talk-Ikone Oprah Winfrey (68) gelogen sowie «falsche und böswillige Aussagen» getätigt. Die Klage wurde in der vergangenen Woche laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Gericht in Florida eingereicht. Meghans Anwälte reagierten bereits öffentlich auf die Vorwürfe. Man wolle dem Ganzen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken, die vorgetragenen Punkte seien «absurd und unbegründet».