Thomas Mraz: «Jede Form von Extremismus ist kontraproduktiv»

Zwischen Idealismus und Familienalltag

Mraz spielt im Film einen Familienvater, der zwischen seinen früheren umweltpolitischen Idealen und dem heutigen Familienalltag hin– und hergerissen ist. Etwas, das Thomas Mraz gut nachvollziehen kann: «Ich kann mich gut daran erinnern, was ich früher alles gekauft habe. Aber dieser Gedanke, ‹Das muss ich kaufen und das will ich gerne haben›, hat sich bei mir relativ stark weiterentwickelt.» Der Wiener Schauspielstar konsumiert inzwischen bewusster: «Meine Smartphones kaufe ich mittlerweile nur noch refurbed – oder Preloved–Produkte, wie man so schön sagt», erklärt er in Bezug auf gebrauchte Mobiltelefone. «Ich habe auch begonnen, meine Handys zu reparieren. Wenn der Akku nicht mehr funktioniert oder das Display kaputt ist, kann man das nachkaufen und selbst tauschen.»