Thomas Müller feiert Niclas Füllkrug auf Instagram: «Du geile Sau»

Was für eine Erleichterung für Fussball-Deutschland: Niclas Füllkrug (29) wuchtet den Ball in der 83. Minute humorlos ins spanische Tor und stellt damit den so wichtigen 1:1 Endstand im WM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien her. Der Spieler von Werder Bremen, der selbst erst in der 70. Minute eingewechselt wurde, wird anschliessend von allen Seiten für sein Spiel und seine Art gelobt. Allen voran von seinem DFB-Kollegen Thomas Müller (33), der in eben jener 70. Minute im Sturmzentrum für Füllkrug Platz machte.