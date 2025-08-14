Thomas Müller in Vancouver: Begeisterter Empfang für den Fussballstar

Fahrt ins Stadtzentrum

Auch die Verantwortlichen der Vancouver Whitecaps, darunter Sportdirektor Axel Schuster, waren bei der Ankunft neben Müller und der Musqueam–Delegation präsent und zeigten ihre Freude über den Star–Transfer. Der Empfang selbst wurde zu einem Fest, das den Beginn von Müllers neuem Kapitel nicht nur sportlich, sondern auch kulturell und emotional kennzeichnet. Auf der Fahrt ins Stadtzentrum wurde Müller von zahlreichen Plakaten mit seinem Konterfei begleitet, und vor dem BC Place Stadium hingen grosse Banner, die den neuen Hoffnungsträger willkommen hiessen.