Thomas Müller spricht offen über Fernbeziehung mit Lisa

Thomas Müller: «Zu meiner Zeit hier gehört das eben»

Vermisst er seine Frau und die Pferde nicht? Müller gibt sich im Gespräch betont pragmatisch. Er habe vor dem Wechsel eine Liste mit Vor– und Nachteilen erstellt, erklärt er: «Daher war mir klar, dass es auch Dinge geben wird, die einem nicht so schmecken, gerade bei der enormen Distanz nach Hause.» Er sei aber schon immer jemand gewesen, der mit der Realität gut klarkomme. Und fügt hinzu: «Zu meiner Zeit in Vancouver gehört es jetzt eben, dass ich meine Frau und die Pferde nur selten um mich habe.»