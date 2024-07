Thomas Müller tritt zurück: So reagieren Kollegen und Wegbegleiter

DFB–Präsident Bernd Neuendorf (63) beschreibt Müller in einem Statement als «in jeder Hinsicht aussergewöhnlichen Fussballer». «Seine Leistungen und seine Titel sprechen für sich. Er hat einen der erfolgreichsten Abschnitte in der Geschichte unserer Nationalmannschaft mit seinen Toren und seinem Spielwitz wesentlich mitgeprägt, gekrönt durch den WM–Titel 2014 in Brasilien», so Neuendorf. «Ich habe an Thomas Müller immer seine fussballerische Qualität bewundert. Aber auch seinen bodenständigen Charakter, seinen Humor und seine Klugheit. Der Spieler Thomas Müller wird unserer Mannschaft fehlen, der Mensch Thomas Müller mindestens genauso sehr.»