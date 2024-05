Thomas Müller über Ehefrau Lisa: «Es ist alles okay»

Im Rahmen des grössten süddeutschen Pferdefestivals «Pferd International München» war Lisa Müller am 9. Mai beim Grand Prix International an den Start gegangen. Wie das Magazin weiter berichtet, war Thomas Müller am ersten Tag nicht dabei. Doch einen Tag später erschien er abends im VIP–Zelt und feuerte seine Frau wie gewohnt an.