Thomas Tuchel: Zehbruch bei leidenschaftlicher Motivationsrede?

Diese Selbstdiagnose stellte sich der Trainer zumindest auf der anschliessenden Pressekonferenz aus: «Ich habe in eine Tür getreten und, glaube ich, einen Zeh gebrochen – zumindest fühlt es sich so an. Sehr schmerzhaft, [...] aber alles in Ordnung. Dieses Opfer habe ich sehr gerne gebracht.» Gegenüber seinen Spielern versuchte er offenbar, seine Blessur geheim zu halten, wie er nach Abpfiff ebenfalls enthüllte: «Die wissen es noch gar nicht. Sie hat es wahrscheinlich gewundert, dass ich 90 Minuten gesessen habe.»