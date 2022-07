«Thor: Love and Thunder»: Drittbester US-Kinostart 2022

Nur zwei Filme starteten im Kinojahr 2022 in den USA besser. Den Platz an der Spitze belegt ein hauseigener Marvel-Konkurrent: «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» mit 187 Millionen Dollar (rund 185 Millionen Euro). Auf Platz zwei liegt «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» mit 145 Millionen Dollar (rund 143 Millionen Euro).