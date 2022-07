Natalie Portman (41) wurde am Dienstagabend zum Hingucker bei der «Thor: Love And Thunder»-Premierenfeier in London. Die Schauspielerin, die in Begleitung ihres Ehemannes Benjamin Millepied (45) kam, trug für den Anlass ein rotes, trägerloses Minikleid, das ihre Beine perfekt zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie rote High Heels mit Riemchen und setzte bei den Accessoires auf mehrere rot funkelnde Ringe.