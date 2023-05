«Thor»-Star Ray Stevenson überraschend gestorben

Der Brite kam am 25. Mai 1964 in Lisburn, Nordirland, als George Raymond Stevenson zur Welt. Sein Vater war Pilot bei der Air Force, seine Mutter war Irin. Ray Stevenson wuchs in Newcastle im Nordosten Englands auf. Nach einer Tätigkeit als Inneneinrichter widmete er sich im Alter von 27 Jahren einem Schauspielstudium.