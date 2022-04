Thore Schölermann (37) ist Schauspieler, Moderator - und seit Kurzem auch frisch gebackener Vater. Auf dem «Initiative Milch»-Event spricht er über gesunde Ernährung, seinen Einsatz für Nachhaltigkeit und wie sich sein Leben seit der Geburt seiner Tochter mit Schauspielkollegin Jana Kilka (34) Ende 2021 verändert hat. Auch wie er Job und Familie unter einen Hut bringt und was die Fans in der neuen Staffel von «The Voice of Germany» erwarten können, verrät er.