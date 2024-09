Thore Schölermann wird 40: Moderator mit grosser Liebe zur Natur

Eigentlich wollte Thore Schölermann (40) Förster werden. Doch stattdessen versuchte es der TV–Star, der am 26. September 2024 seinen 40. Geburtstag feiert, auf Anraten seiner Eltern mit einer Schauspielausbildung auf Mallorca – und ergatterte eine Rolle in der ARD–Serie «Verbotene Liebe». Nach rund 1400 Folgen und sieben Jahren hatte er dann noch einmal Lust auf etwas Neues, und entdeckte das Moderieren für sich. Seit 2012 führt er durch «taff» und «The Voice of Germany» und präsentierte daneben noch eine ganze Reihe anderer Sendungen. Die Leidenschaft für den Wald, die Natur und das Arbeiten mit den Händen hat er allerdings nicht verloren. Und so verbringt Schölermann seine knappe Freizeit immer noch am liebsten in seiner sauerländischen Heimat.