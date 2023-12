Thorsten Legat tritt mit Sohn Nico beim «RTL Turmspringen» an

Bei einem Trainingssprung vom Drei–Meter–Brett kam Legat unglücklich auf dem Wasser auf und riss sich dabei einen Hoden auf. Bei der Ausstrahlung der TV–Show am 3. Juni 2022 war er nur als Gast dabei. Jetzt trainiert er wieder fleissig im Wasser für seinen neuen Versuch, wie er in einer Instagram Story verrät. Darin zeigt er sich vor der Schwimmhalle in Köln – und das nicht alleine. Denn auch Sohn Nico Legat (25) trainiert mit ihm und wird beim «RTL Turmspringen» dabei sein. «Papa und ich sind schon ganz lange fleissig», verrät er der Community seines Vaters. «Es ist echt heftig, was wir heute hier gemacht haben», erklärt Thorsten Legat dann noch nach dem Training. Er dürfe aber keine Details verraten, da «alles geheim» sei.