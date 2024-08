Thorsten Legat und seine besondere Beziehung zum Dschungelcamp

Der in Bochum geborene Legat absolvierte in seiner Fussball–Profikarriere 243 Bundesligaspiele, unter anderem für den VfL Bochum oder Werder Bremen. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2001 aufgrund einer Knieverletzung war er in verschiedenen Vereinen als Trainer tätig. Aufmerksamkeit bekam er aber in den Folgejahren vor allem durch seine Fernsehauftritte. Nach seiner Teilnahme an verschiedenen Raab–Events ging es für ihn 2016 in den Dschungel. In der zehnten Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» musste er zwar die Dschungelkrone Menderes Bağci (39) überlassen, schaffte es aber immerhin auf den dritten Platz.