«Those About to Die»: Emilio Sakraya spielt neben Anthony Hopkins

Von Berlin–Neukölln nach Rom

Sakraya ist unter anderem bekannt aus der gefeierten Drama–Serie «4 Blocks» mit Kida Khodr Ramadan (47) und Almila Bagriacik (33), Fatih Akins (50) Xatar–Drama «Rheingold» und der Netflix–Produktion «Warrior Nun» mit Alba Baptista (26). In «Those About To Die» wird er unter anderem neben «Game of Thrones»–Star Iwan Rheon (38), Sara Martins (46), Tom Hughes (38) und Hollywood–Legende Anthony Hopkins (86) spielen.