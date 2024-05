«Those About to Die»: Neues Emmerich-Epos startet im Juli

In den USA läuft « Those About to Die» beim Anbieter Peacock. Laut der Mitteilung sollen alle der insgesamt zehn Episoden einen Tag nach US–Start zum Abruf bereitstehen. Die Serie ist inspiriert vom gleichnamigen Sachbuch des Schriftstellers Daniel P. Mannix (1911–1997), das auch bereits Ridley Scotts (86) Blockbuster «Gladiator» als Inspirationsquelle diente. Emmerich, bekannt für Bombast–Action wie «Independence Day», «The Day After Tomorrow» oder «Moonfall», führte bei «Those About to Die» zusammen mit seinem Kollegen Marco Kreuzpaintner (47, «Der Fall Collini») Regie.