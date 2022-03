Thriller-Fortsetzung mit Hans Sigl: «Ich liebe Stunt-Szenen»

Was sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer vom ersten Thriller «Flucht durchs Höllental» inhaltlich wissen?

Hans Sigl: Klaus Burg ist Anwalt und einer seiner Mandanten hatte hoch brisantes Material über die Finanzen der N'drangheta, was dieser mit dem Leben bezahlte. Zwar konnte Burg damals mit Hilfe des LKA schwergewichtige Köpfe der Mafia erledigen, aber für die Organisation ist er nach wie vor eine grosse Gefahr, denn noch immer ist Burg im Besitz des Codes, mit dem er auf die Daten zugreifen könnte. Er ist sich sehr bewusst, dass die Nutzung nur noch grössere Gefahr für sich und seine Tochter Alina [Sofie Eifertinger, geb. 1996, Red.] bedeuten würde. Das LKA hat die Beiden in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen und so leben sie nun in der Abgeschiedenheit Islands... bis plötzlich... und hier beginnt der neue Film.