Thriller-Serie «Schattenseite»: Die zerstörerische Macht auf dem Handy

In ihrer Tonalität, aber auch thematisch erinnert «Schattenseite» leicht an den Netflix–Hit «Tote Mädchen lügen nicht». In beiden Serien spielt der Tod eines jungen Menschen eine zentrale Rolle. Bei Netflix geht es um Gründe oder auch um Schuld, in der ARD–Produktion bleiben die Absichten der Schattenseite sowie deren Betreiber zunächst ein Rätsel. Die ominöse Website enthüllt nicht nur dunkle Geheimnisse, sondern zerrt auch sensible Themen ans Tageslicht. Sei es brutales Mobbing, ein Verhältnis zwischen einer Lehrerin und einem Schüler, Drogenkonsum oder auch Essstörung. Jonas Ems hat gefühlt nichts ausgelassen und manchmal wirkt es so, als habe jeder an dieser Schule nicht nur ein Geheimnis, sondern richtig Dreck am Stecken. So stellt sich am Ende doch die Frage: Geht es hier wirklich um den Umgang mit sensiblen Daten und dem Internet oder doch vielmehr darum, wie Menschen in einer Gesellschaft miteinander umgehen?