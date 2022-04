Thronjubiläum der Queen: Baum-Aktion startet auch in Deutschland

Queen Elizabeth II. (96) feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Ihr zu Ehren werden jetzt auch in Deutschland viele Bäume gepflanzt. Den Auftakt dieser Aktion, die im Mai vor einem Jahr im Vereinigten Königreich begonnen wurde, machen am 5. Mai die britische Botschafterin Jill Gallard, der Präsident des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Helmut Selders, und Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem im Tierpark Berlin. Dort werden sie am frühen Nachmittag einen vom BdB gestifteten Feuer-Ahorn (Acer ginnala) einsetzen.