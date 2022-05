Thronjubiläum der Queen: Versetzt Prinz Harry sie wegen Polo-Turnier?

Von Omid Scobie (40), dem Freund der Sussexes und Autor des Enthüllungsbuchs «Finding Freedom», will die Seite in Erfahrung gebracht haben, dass Harry sich für drei Polo-Turniere in den USA angemeldet hat: vom 9. bis 15. Mai, vom 20. bis 29. Mai - und vom 3. bis 19 Juni. Sollte er wirklich den letzten Termin wahrnehmen wollen, so wäre es wohl fast unmöglich für ihn, auch dem Thronjubiläum der Queen beizuwohnen. Ausser, er schaut nur für den «Trooping the Colour»-Auftakt am 2. Juni vorbei und macht sich danach umgehend wieder auf den Weg in seine Wahlheimat USA.