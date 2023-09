Thronjubiläum in Schweden: Prinz Oscar ist der Star der Show

Viele hochrangige Gäste sind in diesen Tagen in Schweden, um das 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf (77) zu feiern. Allen die Show stahl aber ein Nachwuchsroyal. Prinz Oscar von Schweden (7) begeisterte die Zuschauer und Zuschauerinnen bei den Feierlichkeiten für seinen Grossvater in Stockholm.