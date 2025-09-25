Thronwechsel in Luxemburg: Diese Royals kommen zur grossen Feier

Auch einige Vertreter aus der Politik werden vor Ort sein: Frankreich wird durch Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte vertreten, während Deutschland von Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier und Elke Büdenbender repräsentiert wird. Auch Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, und António Costa, Präsident des Europäischen Rates, haben ihre Teilnahme zugesagt.