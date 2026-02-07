«Thüringenkrimi: Gerechtigkeit»: Auftaktfall mit Cox und Euler

Emily Cox war schon während Gummichs Babypause für zwei Filme als Rechtsmedizinerin Dr. Mala Murphy eingesprungen. Mit dem neuen Reihentitel startet nun eine eigenständige Ära. Allerdings hängt Gummich ihren weissen Kittel offenbar nicht ganz an den Nagel: Für eine weitere Folge mit dem Arbeitstitel «Thüringenkrimi – Cash» stand sie Ende 2025 erneut an der Seite von Golo Euler vor der Kamera. Auf Instagram hatte sie die Rückkehr mit den Worten «1. Es kommt anders. 2. Als man denkt» angedeutet. Ob die Schauspielerin dauerhaft ins Ermittlerteam zurückkehrt oder nur vereinzelt auftritt, liess das ZDF allerdings offen.