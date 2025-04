Tiara und Handy: Prinzessin Isabella bedankt sich mit lustigem Foto

«Das bedeutet mir sehr viel»

Entstanden ist der humorvolle Schnappschuss offenbar am Rande des Shootings für Isabellas erste offizielle Gala–Porträts, die zu ihrem Ehrentag am 21. April für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden. «Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, meinen 18. Geburtstag zu feiern. Es war wirklich schön, dass so viele Menschen ihre Zeit, Gedanken und Mühe damit verbracht haben, meinen Tag so besonders zu machen. Das bedeutet mir sehr viel», liess die Prinzessin zu dem lustigen Foto wissen, das die Verbindung zwischen Historie und Moderne schafft.