Ticket-Resale: So kommt man noch an EM-Karten

Die Fussball–Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür (14. Juni bis 14. Juli). Für all diejenigen, die bisher kein Ticket–Glück hatten, gibt es noch Hoffnung, live bei den Spielen dabei zu sein. Die offizielle Ticket Resale–Plattform der UEFA bietet eine sichere Möglichkeit, Tickets zum Nennwert zu erwerben. So kommt man noch an Karten.