Tie-Front-Blusen: Styling-Tipps zum romantischen Mode-Trend

Legerer Leinen–Look

Wer sich nicht stundenlang den Kopf über sein Outfit zerbrechen möchte, kann es Mode–Influencerin Monikh gleichtun. Ihre Kombination aus weiter Tie–Front–Bluse in Weiss und der ebenso luftigen Hose in Beige ist perfekt für einen heissen Sommertag. Der Leinenstoff verspricht Abkühlung an Strandtagen, im Park oder in der Stadt. Dezenter Schmuck wie eine schlichte Kette wertet den einfarbigen Look auf.