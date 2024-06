«Tierärztin Dr. Mertens»: Drehstart und neuer Tierarzt in Staffel neun

Die beliebte ARD–Serie «Tierärztin Dr. Mertens» geht in die Verlängerung der Verlängerung. Eigentlich sollte das Programm mit Elisabeth Lanz (52) in der Titelrolle bekanntermassen 2021 nach sieben Staffeln beendet werden. Doch das Erste gab auch noch eine achte Staffel der Erfolgsserie in Auftrag. Die 2023 ausgestrahlten neuen Folgen sahen im Durchschnitt 4,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass jetzt auch eine Fortsetzung in Form einer neunten Staffel produziert wird.