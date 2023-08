Tierfilmer Andreas Kieling aus Survival-Show «7 vs. Wild» geworfen

«Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten»

Über die genauen Gründe für seinen Rausschmiss vor Beginn der Dreharbeiten in der kanadischen Wildnis ist derzeit noch nichts Genaues bekannt. In einem Statement von «7 vs. Wild» in einer Instagram–Story hiess es dazu: «Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann–Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von ‹7 vs Wild› teilnehmen zu lassen. Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten.» Als Teampartner an der Seite von Joey Kelly (50) sei «der Shootingstar Jan (Schlappen) Lange» (24) eingesprungen, den man als Reservist vor Ort gehabt habe.