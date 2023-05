Tierfilmer Andreas Kieling von Bären attackiert

Andreas Kieling auch immer wieder in Talkshows präsent

Andreas Kieling gilt als einer der bekanntesten Tierfilmer Deutschlands. Im Oktober 2015 bekam er das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste überreicht. Seit vielen Jahren produziert Kieling seine Filme und Dokumentarreihen vor allem für das ZDF und Arte. Immer wieder nimmt er auch zu entsprechenden Themen in Talkshows Platz und vertritt dort seine politische Meinung in Sachen Naturschutz und Artensterben.