Tierischer Besuch bei «Die Höhle der Löwen»

«Schlagzeug zu spielen war als Kind immer mein Traum», ruft Ralf Dümmel strahlend aus und stürmt die Bühne. «Jeder und jede kann das», so Andreas Schneid, während Dümmel paukt und hell begeistert ist. Für weniger Begeisterung sorgt jedoch wie so oft die Firmenbewertung. «Ich finde dich als Typ cool. Ich finde das Produkt richtig cool. Aber die Firmenbewertung ist eine Frechheit», so Dümmel und ist damit raus – genau wie alle anderen Investoren. «Es gibt Gründer und es gibt Träumer – ich habe das Gefühl, du bist ein Träumer», sagt Carsten Maschmeyer (66). «Das stimmt», entgegnet Schneid, der ohne Deal nachhause muss.