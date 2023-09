Tierischer Nachwuchs bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Heidi Klum (50) hat ihren Mann Tom Kaulitz (34) mit einem besonderen Geburtstagsgeschenk überrascht. Zum 34. schenkte sie dem Tokio–Hotel–Musiker gleich zwei Hundewelpen. Damit zieht wieder tierisches Leben in die Villa in Los Angeles ein. In den ersten Monaten dieses Jahres hatte die Familie den Tod von gleich drei geliebten Hunden verkraften müssen.