Tierschutzorganisation Peta: Negativpreis für Prinz Marcus von Anhalt

Die Auszeichnung zum «Speziesismus des Monats» wolle die Organisation ab Januar 2024 fortführen. In der Vergangenheit wurden auch die «tierfeindliche Stellenanzeige» eines Rewe–Markts in Dietenheim oder die RTL–Kuppelshow «Bauer sucht Frau» mit dem Preis kritisiert. Bei der Sendung werde «die Diskriminierung von Tieren, die einzig zum menschlichen Nutzen gehalten werden, eiskalt wegignoriert», begründete Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei Peta im Dezember 2022 die Entscheidung.