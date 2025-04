Tiffany Trump verrät Babygeschlecht und deutet Geburtstermin an

Tiffany Trump studierte von 2017 bis 2020 Jura an der Universität Georgetown. Im November 2022 heiratete sie den libanesisch–amerikanischen Unternehmer Michael Boulos auf dem Anwesen ihres Vaters in Mar–a–Lago in Florida. Das Paar hatte sich im Januar 2021, am letzten Tag der ersten Trump–Präsidentschaft, im Rosengarten des Weissen Hauses verlobt.