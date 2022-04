«Tiger King» Joe Exotic: Eine Liebe wie in «Twilight»

Joe Exotic möchte so schnell wie möglich heiraten

Sobald die Scheidung durch sei, und er zu diesem Zeitpunkt noch lebe, wolle er John heiraten, schreibt Exotic weiter. Joseph Maldonado-Passage, so sein bürgerlicher Name, hatte im November 2021 mitgeteilt, dass er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs leide. Er habe zum aktuellen Zeitpunkt noch 16 Strahlenbehandlungen vor sich. Nach Abschluss der Behandlungen werde dann nach einer Wartezeit von rund vier Wochen überprüft, ob die Erkrankung sich in Remission befinde.