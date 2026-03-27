Tiger Woods erneut in Autounfall mit Überschlag verwickelt

Berichten zufolge befindet sich eine Person nach dem Unfall in stabilem Zustand, eine weitere lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Laut der Feuerwehr von Martin County wurde niemand ernsthaft verletzt. Während der Sender CBS keine Angaben zum Zustand von Woods machte, berichtete TMZ Sports unter Berufung auf einen Augenzeugen, es habe keine offensichtlichen schweren Verletzungen gegeben – Woods habe demnach einen unverletzten Eindruck gemacht. Das Sheriff–Büro von Martin County erklärte, der Vorfall werde derzeit untersucht. Der Unfall ereignete sich in Jupiter Island im US–Bundesstaat Florida.